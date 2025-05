Saronnese

CISLAGO – Sabato 10 maggio, alle 21, all’auditorium L’Angolo dell’Arte di via alla Stazione, va in scena lo spettacolo “C’era due volte Lucio”, promosso dal Comune di Cislago e in particolare dall’assessorato alla Cultura.

L’appuntamento rientra nella rassegna teatrale A colpi di scena, a ingresso libero e gratuito. Protagonista sarà la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò insieme alla 22MQ Band, in un concerto spettacolo che ripercorre, in maniera del tutto inedita, le opere di Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Lo spettacolo prende le mosse da un ideale viaggio in treno, con partenza da “Piazza Grande” e tappe tra Milano e Bologna, per raccontare – attraverso parole, musica ed emozioni – quanto sia importante il percorso, più ancora della destinazione. Un’occasione per ritrovare aneddoti, ricordi e canzoni immortali dei due grandi artisti della musica italiana.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09