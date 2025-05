Politica

SARONNO – Un’escape room online per scoprire quanto conosci davvero la tua città. È questa l’idea originale lanciata dalla lista civica Percorso Democratico, a sostegno del candidato sindaco Augusto Airoldi. Si chiama “Un tesoro di città” ed è un gioco interattivo pensato per coinvolgere i cittadini, soprattutto i più giovani, in un viaggio tra le trasformazioni realizzate negli ultimi cinque anni.

Il percorso si apre con un taccuino digitale dal titolo “Saronno – Note sulla città”, che invita il giocatore a rispondere a domande e a scoprire tappe simboliche dell’attività amministrativa della giunta Airoldi. A ogni risposta corretta, la città si riempie virtualmente di “regali”, mentre il partecipante avanza nel gioco.

Le tappe previste sono cinque e raccontano altrettanti interventi concreti: si parte da piazza Libertà per passare poi al progetto Piantalì. Si prosegue con la nuova scuola Rodari, lo skatepark e la pista ciclopedonale di via Varese.

Al termine del percorso, i giocatori sbloccano un messaggio finale con un invito diretto: “Se hai completato la Missione, avrai capito che per fare tutte queste cose la città ha bisogno di una persona competente, affidabile, concreta e responsabile.” Un messaggio chiaro a favore della riconferma di Airoldi, con un link attivo alle “pillole di programma” della lista.

Un’iniziativa che unisce gioco e informazione, puntando su linguaggi visivi e digitali per raccontare un’esperienza amministrativa e stimolare il coinvolgimento civico.

Vuoi provarla? https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genially.com%2F68160044aff6d6bc687f9230%2Finteractive-content-un-tesoro-di-citta%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExbUFHY3ZJNFBVRVlidElsWgEe-Q1PhWp0IwiKhZFIkpOHqMf2Z8QT3CAws1Q1u4cFgcyQgUUxh9N-Ens1qrw_aem_2KQ6Nlp_URNEbgI0tzQwIQ&h=AT2w11du4vWrZlgiAgZIYMau07TN_E8ikx57VmesgCJLqE0yaG0-d9RH6w9rwdqtpCEVX9YDZ8RTdJZ7xdIkpnVpmVGA8PbolhbXpUBOFysAm-3nId04fNPX-OOOEb9dwP8M4QkeFHoFEg&__tn__=-UK&c[0]=AT3_OLlFtN8LDubGvq60-4bC3c9i-Mo8yfcaluDin7dLUxbYVZJ5qr9DQWisexSPSHpAFCVVX_VJoXa5Uq3TOEKDlNQSEm50EKKcH-YjBTcYPPL_JZ6AjA3APJR_2Cc-99jGH_nqtV2gyDRTgQ3kFdQ70flnz6X1puCC77wQOqJ0iMChPhdwUoeroq_QbRVvmPW6-JTUZV51HgiXxJEjTM00RoEExOLHi3fMiC4w9Le9jTco9TKVzWKvl6tKXWEB-LtqGtmX

