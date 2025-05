Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Mattinata difficile per gli automobilisti in transito a Venegono Superiore: un incidente frontale tra due vetture ha bloccato la circolazione in via 25 aprile, aggravando una viabilità già compromessa dai lavori per il gas in corso nella zona.

Lo scontro è avvenuto venerdì 9 maggio alle 7.35, all’altezza dell’intersezione tra via Como e via XXV Aprile. A entrare in collisione, per cause in corso di accertamento, sono stati una Suzuki Swift e una Skoda Karoq. Alla guida della prima un giovane di 24 anni, sulla seconda un uomo di 37 anni: entrambi residenti nella zona.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Venegono che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno richiesto la temporanea chiusura della strada, provocando rallentamenti e code.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Tradate, dopo essere stati valutati dai sanitari sul posto. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

