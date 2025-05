Città

Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 8 maggio, spiccano vicende di cronaca che hanno scosso la comunità, come l’arresto di un falso ginecologo e un furto con inseguimento per le vie di Saronno. Ampia attenzione anche sulla viabilità, con un cedimento sulla Saronno-Monza, e sulla campagna elettorale in città.

Un uomo si fingeva ginecologo in una clinica inesistente a Saronno, truffando diverse donne con finte visite mediche; è stato arrestato dopo le indagini dei carabinieri.

Un tratto della Saronno-Monza ha subito un cedimento stradale importante che ha causato rallentamenti e ha spinto le autorità a consigliare percorsi alternativi.

A Bregnano un uomo è stato derubato e abbandonato in mutande dopo un appuntamento organizzato tramite un sito di incontri, vittima di una truffa con violenza.

Un tentativo di furto di preziosi si è concluso con un inseguimento e un incidente a Saronno: quattro gli arrestati, ma solo uno è finito in carcere.

Il candidato sindaco Airoldi, dopo il confronto con gli sfidanti, rilancia la sua corsa elettorale definendo il ballottaggio una sfida tra il futuro con lui e un ritorno al passato con Azzi.

Obiettivo Saronno ha presentato la propria coalizione con l’inno “Viola come inclusività”, lanciando la candidatura di Novella Ciceroni in un evento carico di simboli.

Saronno ha celebrato l’elezione di Papa Leone XIV con il suono delle campane alla chiesa di Regina Pacis e con una messa solenne prevista per oggi in Prepositurale.

