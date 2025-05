Cronaca

SARONNO – Martedì il movimentato episodio del furto di preziosi a Como, dell’inseguimento sino a Saronno dove i ladri si sono schiantata col loro suv e sono stati catturati: sui social impazzano le immagini realizzate col telefonino da chi era da quelle parti e che mostrano che prime ad intervenire sono state una pattuglia della polizia di Stato e… una pattuglia della polizia cantonale svizzera del Ticino. Ma cosa ci facevano gli svizzeri in Italia?

A chiarire il mistero la stampa elvetica, come il quotidiano online Tio: “Assalto a un portavalori a Como: spunta anche la polizia cantonale. Il colpo, l’inseguimento, e poi lo schianto: ecco perché gli agenti ticinesi si trovavano oltreconfine. L’identikit dei quattro malviventi” questo il titolo del servizio che il giornale svizzero ha dedicato alla vicenda. Spiegando tutto: “Polizia ticinese oltreconfine? Il fatto, però, come ci ha confermato la stessa polizia, non è affatto anomalo. “Si è trattato di un pattugliamento misto previsto dagli accordi bilaterali in materia – ha precisato il portavoce – può capitare infatti che agenti della polizia cantonale si trovino a operare nelle aree oltre frontiera attraverso dei servizi congiunti con le forze dell’ordine italiane”.

(un fotogramma del video amatoriale che mostra la polizia svizzera a Saronno)

