Lazzate

LAZZATE – “Salutiamo la proclamazione di Papa Leone XIV. Al fianco di Papa Robert Francis Prevost, in questa storica giornata, il nostro concittadino lazzatese arcivescovo Diego Ravelli”: così il sindaco lazzatese, Andrea Monti, in relazione all’elezioni del nuovo pontefice, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri alla Città del Vaticano.

Su ilSaronno i riflessi locali dell’elezione del nuovo pontefice; oggi messa per festeggiare coi fedeli in prepositurale.

E il messaggio dell’arcivescovo di Milano, Mario Delpini.

Sono anche giunte le felicitazioni per l’elezione del pontefice da parte del centro islamico di Saronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(il fotogramma televisivo pubblicato sui social del sindaco Andrea Monti, che mostra papa Leone con al fianco l’arcivescovo Diego Ravelli di Lazzate)

09052025