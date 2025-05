Cronaca

LIMBIATE – Bravata pericolosa nei giorni scorsi nell’area dell’ex Snia, nei pressi del supermercato Iperal: tre minorenni sono stati sorpresi mentre scalavano una ciminiera alta decine di metri, mettendo a rischio la propria incolumità.

Allertata da una segnalazione, è intervenuta la polizia locale di Varedo, che ha invitato i ragazzi a scendere con cautela. Una volta a terra, sono stati accompagnati al comando della vigilanza urbana, dove sono stati contattati i genitori per la riconsegna dei rispettivi figli.

Un gesto avventato che, come spesso accade, cerca visibilità sui social ma può avere conseguenze molto serie.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Limbiate)

09052025