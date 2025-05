Città

SARONNO – Dopo il successo della mostra “Metamorfosi Industriale”, che aveva come oggetto la storia dell’area e degli ex dipendenti, l’ex Isotta Fraschini apre di nuovo le proprie porte, questa volta con un evento dedicato specificatamente ai giovani e alla città del futuro. La data è il 18 di maggio e il titolo, questa volta, è “Metamorfosi Culturale”, dato che i temi trattati saranno quelli relativi ai cambiamenti culturali che sono alla base della di rigenerazione urbana presentata, attualmente in fase d’istruttoria.

Sono ambiti che riguardano la Saronno di domani e l’abitare il suo territorio nel senso più ampio del termine, dagli spostamenti al tempo libero, dalla cultura alla memoria, con in sottotraccia la necessità di dover vivere la città, di appartenerle, di trovare attraverso di essa una risposta alle proprie esigenze e aspettative.

Il cancello di via Milano 7 aprirà alle 15 e sarà possibile visitare liberamente tutta la parte dell’area predisposta per gli eventi e quella recentemente ripiantumata, in un ambiente che presenterà nel corso della giornata dei talk culturali, musica e fin da subito un servizio bar in collaborazione con Klin FM.

A partire dalle 16, interverranno diversi ospiti per approfondire alcune tra quelle che sono le ricadute su Saronno derivanti dalle funzioni dalle scelte progettuali, che guardano soprattutto ai giovani a al futuro della città.

Vittorio Arrigoni, tra i giovani curatori del canale Instagram @velocipiedi, racconterà in che modo stanno evolvendo le città europee in termini di mobilità sostenibile, proponendo stili di vita e soluzioni sempre più volte a far sì che siano le persone a riconquistare e vivere gli spazi urbani.

L’architetto Umberto Ceccarelli di Pini-Group/Arx Smart Minds, invece, racconterà in che modo l’hub della grande squadra di ciclisti professionisti previsto nell’area, al quale sta lavorando, si potrà aprire e integrare con la città in termini sportivi, di marketing territoriale, di formazione, di ricerca e sviluppo, mediatici.

Infine, Cino Zucchi di CZA farà una chiosa al progetto, di cui è autore del masterplan, e proporrà un modo di far rivivere l’area con un momento di DJ set da lui curato personalmente.

Alle 17:15 verrà presentato il progetto del Parco della Memoria, situato appunto nell’area ripiantumata lungo via Milano, che con il tempo verrà popolato da interventi artistici dedicati a questo tema. La prima opera a essere svelata sarà una scultura di Franco Marrocco, saronnese e direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Brera, che andrà a gettare un ideale ponte tra Saronno e Cassino, riportando alla memoria vicende della Seconda Guerra Mondiale che hanno necessità di essere ricordate ancora oggi.

Dalle 18 circa, infine, il pomeriggio proseguirà con un DJ Set di LAL0 curato sempre da Klin FM, realtà saronnese fatta da giovani per i giovani, che si occuperà della parte artistica fino alla chiusura dell’evento.

—

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09