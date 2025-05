Politica

SARONNO – La lista civica Insieme per Crescere propone “Pari opportunità e sfida demografica”, sabato 10 maggio alle 11 in Villa Gianetti, in via Roma 20, a Saronno.

L’incontro sarà un’importante occasione di confronto sui temi delle pari opportunità e della questione demografica che riguardano il nostro Paese e le nostre città, con la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale.

Interverranno Elena Bonetti, deputata, presidente nazionale di Azione e presidente della commissione d’inchiesta sugli effetti economici e sociali della transizione demografica, Emma Fattorini, professoressa emerita di storia presso La Sapienza di Roma e vicepresidente nazionale di Azione, e Ilaria Pagani, candidata sindaca ed ex assessore a coesione sociale, servizi alla persona e politiche per le famiglie a Saronno.

L’evento vuole aprire uno spazio di dialogo e riflessione su come garantire pari opportunità per tutte e tutti e affrontare le grandi sfide demografiche a livello locale e nazionale. Si tratta di un momento importante per la nostra comunità, per discutere insieme strategie, proposte e soluzioni in grado di costruire un futuro più equo e sostenibile.

Insieme per Crescere invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per un confronto aperto e costruttivo.

