SARONNO – Un pomeriggio dedicato alle mamme e alla creatività dei più piccoli: è l’iniziativa “Per te mamma”, organizzata da Lilla Nigro in collaborazione con Azzurro Donna Varese, in programma domenica 11 maggio all’Azzi Point, in via Garibaldi 20.

L’appuntamento è pensato per offrire ai bambini un momento di divertimento e condivisione: dalle 16 alle 17.30 sarà attivo un laboratorio creativo durante il quale i piccoli partecipanti potranno realizzare un regalo da donare alla propria mamma in occasione della sua festa.

Un gesto semplice ma carico di significato, che punta a valorizzare il legame tra genitori e figli attraverso l’arte e la manualità, in un clima familiare e accogliente.

L’iniziativa, che vede la partecipazione di Silvia Mazzola e Belinda Simeoni, inserisce tra le attività promosse da Azzurro Donna, movimento femminile di Forza Italia, che da tempo è attivo sul territorio con proposte dedicate al sociale, alla famiglia e al benessere della comunità.

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento ai referenti dell’evento direttamente all’Azzi Point.

