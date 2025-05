Comasco

ROVELLO PORRO – Un piccolo gesto, carico di affetto e gratitudine, quello compiuto ieri dai volontari dell’associazione Ave, che in vista della immimente Festa della mamma hanno voluto rendere omaggio a mamme e nonne all’uscita dalla scuola elementare.

I volontari si sono presentati all’esterno dell’istituto con un pensiero floreale, regalando un fiore a tutte le mamme e alle nonne – definite affettuosamente “mamme due volte” – presenti all’orario di uscita.

Un’iniziativa semplice ma significativa, per esprimere riconoscenza e vicinanza in una giornata speciale, sottolineando ancora una volta l’attenzione dell’associazione Ave verso la comunità e le relazioni quotidiane.

(foto: i volontari Ave al loro banchetto fuori dalla scuola elementare di Rovello Porro, ieri)

09052025