SARONNO – Una lettera aperta sottoscritta da oltre 130 cittadini e 13 enti (molti stanno ancora firmando e saranno raccolte ancor anche le loro adesioni) è stata inviata in questi giorni da Saronno per la terra ai 4 candidati sindaco.

Ecco il testo integrale

Come certificato da decine di anni di studi e migliaia di pubblicazioni scientifiche l’impatto delle attività umane sta modificando profondamente lo stato ed il clima del pianeta preoccupando grandemente scienziati, politici, leader, ma anche persone comuni, giovani ed anziani, donne ed uomini in tutto il mondo.

La ricerca sta facendo grandi sforzi per trovare soluzioni ed ogni giorno vengono inventate nuove tecniche e tecnologie, tuttavia la loro implementazione richiede tempi lunghi, incompatibili con il raggiungimento dell’obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 °C. E’ una corsa contro il tempo, ed è ormai evidente che per proteggere il nostro Pianeta è indispensabile la spinta dal basso, l’impegno delle comunità locali e delle singole persone.

Il 25 giugno 2024 il consiglio comunale a larghissima maggioranza e senza voti contrari ha sottoscritto la “Dichiarazione di impegno per la sostenibilità” proposta da un gruppo di cittadini nell’ambito dell’iniziativa “Saronno per la Terra”. La medesima adesione è stata data da associazioni, scuole ed operatori economici della città.

Svariati progetti di divulgazione ed operativi sono già attivi. Sono stati sensibilizzati circa 6000 studenti delle scuole superiori ed oltre 500 adulti, molti si sono già impegnati in raccolte di dati ed in azioni di miglioramento per ridurre la propria impronta ecologica. L’azione della futura Amministrazione comunale, che ha il potere di agire in modo più profondo sugli aspetti più critici della Città, risulta quindi fondamentale per rendere Saronno pienamente vivibile e sostenibile.

Con la presente chiediamo quindi a tutte le forze politiche ora impegnate nella campagna elettorale ed ai rispettivi candidati Sindaci la conferma di volere dare seguito agli impegni assunti dal consiglio comunale il 25 giugno 2024, per il futuro della città e delle nuove generazioni.

