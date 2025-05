Città

SARONNO – Sarà una mattinata di impegno civile e partecipazione quella di giovedì 23 maggio, quando gli studenti degli istituti superiori saronnesi sfileranno per le vie della città in occasione della Marcia della Legalità. Il corteo, che partirà alle 10.30 da piazzale del Santuario, attraverserà piazza Libertà per poi concludersi al parco di via Primo Maggio. L’iniziativa, guidata dai licei cittadini insieme al Presidio Rita Atria di Libera, vuole essere un momento di riflessione collettiva sul significato della legalità e sulla responsabilità delle giovani generazioni nel costruire una società più giusta.

Nel programma della settimana dedicata al tema, trova spazio anche un importante incontro pubblico giovedì 15 maggio alle 10.15 al cinema Silvio Pellico. L’evento, dal titolo “Territorio e legalità”, vedrà la partecipazione di Anna Maria Frustaci, sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Dialogherà con gli studenti per approfondire il ruolo delle istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata e per raccontare la propria esperienza personale e professionale in prima linea contro le mafie.

Le iniziative saronnesi si inseriscono nel più ampio contesto della Giornata Nazionale della Legalità, promossa ogni anno il 23 maggio dal Ministero dell’Istruzione per commemorare le vittime della strage di Capaci. In quella data del 1992 persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La giornata vuole essere un’occasione per ricordare anche Paolo Borsellino e tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per difendere lo Stato e i suoi valori.

(foto: ultima edizione)

