Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della saronnese Patrizia Bizzarro

Con estremo stupore e sbigottimento devo notare che da ieri compare sulla pagina FB del candidato Rienzo Azzi un post a dir poco vergognoso, nonché lesivo di un diritto al quale noi tutti dovremmo prestare molta attenzione in questi tempi social: il diritto al controllo dell’uso delle immagini.

Il post campeggia ancora stamane ed io mi chiedo come sia possibile che il dottor Azzi lo lasci ancora lì, al di là di qualunque responsabilità personale o altrui.

Usare immagini altrui, senza chiederne specifica autorizzazione, è e rimane un reato perseguito e sanzionato dalla Legge, e per fortuna.

Siamo in campagna elettorale e “in amore e in guerra tutto è lecito” ? Una volta forse, ora no, NON SI PUO’.

Io credo che anche e soprattutto in campagna elettorale si debbano usare correttezza e decoro, cosa che questo ignobile post contraddice. Punto, non c’è altro da dire.

09052025