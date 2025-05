iltra2

TRADATE – Un vero e proprio “tour del degrado” quello condotto nei giorni scorsi dall’assessore comunale all’Ambiente Vito Pipolo, affiancato dagli operatori di Seprio Servizi e dalla polizia locale, per monitorare le situazioni di abbandono di rifiuti nei cestini pubblici della città.

I controlli hanno riguardato in particolare alcune zone critiche: il parco giochi di via Pasteur, via Monsignor Brioschi, l’area davanti al liceo Marie Curie e il parcheggio dell’osservatorio astronomico. In tutti questi luoghi sono stati trovati rifiuti non compatibili con il corretto uso dei cestini, utilizzati impropriamente per l’abbandono di sacchi interi di spazzatura domestica.

Grazie alla collaborazione tra Comune, Seprio e agenti di polizia locale, sono stati individuati i responsabili di questi comportamenti incivili: due sono residenti a Tradate, mentre il terzo è un vero e proprio “pendolare del rifiuto”, proveniente da Gorla Maggiore. Per tutti e tre è in arrivo una pesante sanzione amministrativa.

“Si tratta di un comportamento indecoroso – ha commentato l’assessore Pipolo – che non solo deturpa gli spazi pubblici, ma rappresenta una mancanza di rispetto verso tutta la comunità. L’abbandono dei rifiuti non sarà tollerato”.

(foto: uno dei punti di abbandono dei rifiuti)

09052025