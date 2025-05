Cronaca

ORIGGIO – I topi d’auto sono tornati in azione nella zona ed anzi si sono davvero scatenati, stavolta ad Origgio dove hanno d’assalto diverse automobili parcheggiate sul ciglio della strada (forse addirittura una ventina), in zone differenti del paese. E’ successo l’altra notte, tra l’altro ai danni di una Fiat che era posteggiata in via Gran Paradiso.

E’ successo anche ai danni di auto in via Cardinal Ferrari l’altra notte, qualcuno ha cercato di rompete il finestrino di un mezzo, probabilmente con un oggetto accuminato e si è lasciato alle spalle parecchi danni; in via Fornace hanno preso di mira una Mini Cooper, rompendo il vetro del finistrino lato passeggero. Il tutto per rovistare negli abitacoli in cerca di qualche oggetto o monetina; auto presi di mira anche in via Udrigium: a quanto pare il ladro si è anche ferito visto che sulla carozzeria e negli abitacoli di alcune delle auto prese di mira sono state trovate tracce di sangue.

(foto: particolari di alcune delle immagini comparse nelle scorse ore sui social per testimoniare l’accaduto)

09052025