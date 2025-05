iltra2

TRADATE – Un pomeriggio di festa, giochi e condivisione per lanciare ufficialmente il nuovo gruppo di Azione Cattolica Ragazzi a Tradate. L’appuntamento è fissato per domenica 25 maggio, a partire dalle 15, presso l’oratorio di Abbiate, in via Ugo Foscolo 1.

L’iniziativa, promossa dalla Comunità Pastorale e dagli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine, si intitola “Partiamo all’avventura” e propone un programma pensato per coinvolgere bambini e famiglie. Sono previsti animazione, giochi, preghiera e una merenda per tutti. L’incontro è rivolto in particolare a bambini delle scuole elementari e medie, ma ci sarà spazio anche per un momento dedicato ai genitori.

Per partecipare è possibile iscriversi tramite QR-code disponibile sul volantino. Per ulteriori informazioni si possono contattare Massimo Corti (349 8915462) o don Marco scrivendo a [email protected].

(foto archivio: un precedente evento all’oratorio di Tradate)

10052025