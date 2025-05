Politica

SARONNO – Una lettera aperta per i candidati sindaco di Saronno è stata scritta lo scorso 5 maggio dalla sezione di Saronno del Cai. La missiva è stata consegnata da alcuni candidati al termine del faccia a faccia organizzato dal Rotary Club con Confcommercio Ascom Saronno e ilSaronno e inserita nell’urna delle domande.

Il tema è quello della parete di arrampicata e su come la futura amministrazione intenda gestirla visto che quella uscente “non ha più rilasciato al Cai Saronno i permessi per l’utilizzo e/o la stipula di una convenzione. Il Cai Saronno si è trovato nella condizione di non poter svolgere le abituali attività presso la struttura”.

Ecco il testo integrale della missiva

Il Club Alpino Italiano, sezione di Saronno, con la presente lettera aperta vuole sottoporre all’attenzione dei candidati sindaco per le elezioni amministrative 2025 a Saronno it problema detta palestra di arrampicata di Vie Roma, parte della struttura del PalaDozlo.

Il Club Alpino Italiano, sezione di Saronno, fin dall’apertura della struttura artificiale della palestra, ubicata sul muro esposto a sud del PalaDozlo – lato via Roma, si è adoperato per l’allestimento, la tracciatura, la manutenzione ordinaria, le certificazioni e la gestione di eventi di arrampicata e di corsi aperti a tutta la cittadinanza, soci e non, scuole, oratori e associazioni che ne hanno fatto richiesta nel tempo.

Da qualche anno, purtroppo, l’amministrazione comunale non ha più rilasciato al CAI Saronno i permessi per l’utilizzo e/o la stipula di una convenzione. Il CAI Saronno si è trovato nella condizione di non poter svolgere le abituali attività presso la struttura, nonostante:

il CAI Saronno si sia fatto più volte promotore per risolvere la situazione, e abbia dichiarato di essere pronto a investire una cifra considerevole (stimata in oltre 10.000 Eur) per una nuova verifica della struttura di arrampicata, nelle prove di estrazione delle protezioni, messa a norma degli ancoraggi e delle protezioni, corretto montaggio delle prese di arrampicata (e relative certificazioni).

– il CAI Saronno ha presentato più volte proposte di convenzione, che vedano come unico obbligo per il comune le verifiche/collaudo strutturali del muro (che riteniamo dovute anche per l’uso “interno” della struttura del PalaDozio).

Nonostante le promesse ricevute verbalmente negli anni dall’amministrazione uscente, la situazione non e’ stata risolta; i veri motivi che hanno portato a vietarne l’utilizzo (solo lungaggine, problemi amministrativi tra diversi enti comunali o problemi “strutturali”) non ci sono mai stati resi noti; nel frattempo la palestra di arrampicata mostra già i segni di uno stato di iniziale abbandono.

Consci che i vostri programmi per la città di Saronno abbiano delle priorità assolute di ben altro respiro (lavoro e commercio, salute e ospedale, sicurezza, aree dismesse, mobilità, piani di sviluppo, etc.) chiediamo comunque attenzione per il problema sopra esposto. L’attenzione atto sport è net programma di molti di voi, ma vorremmo passare dagli slogan ai fatti: un impegno per risolvere definitivamente il problema della palestra di arrampjcata entro e non oltre novembre 2025, in modo da poter pianificarne l’utilizzo per il programma Cai Saronno 2026.

Rimaniamo in attesa di una vostra risposta, auspicando in un impegno preciso che potremmo divulgare ai nostri (numerosi) soci, in gran parte saronnesi! … e siamo disponibili a un incontro per approfondire quanto esposto.

