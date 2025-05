Cronaca

FENEGRO’ – Tragico incidente nella tarda mattinata di ieri venerdì 9 maggio a Fenegrò. Un uomo di 49 anni, Samuel Zamuner, residente a Lurago Marinone, ha perso la vita dopo che la sua auto è uscita di strada, ribaltandosi. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12.30 in via Milano, lungo un tratto dove la strada provinciale corre parallela all’autostrada. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo a causa dell’asfalto bagnato: al momento dello schianto era in corso una pioggia intensa e non si esclude l’ipotesi di un acquaplaning.

La vettura, dopo aver sbandato, ha sfondato una recinzione metallica finendo capovolta. I vigili del fuoco di Como e del distaccamento di Appiano Gentile sono intervenuti con due mezzi per liberare l’uomo dalle lamiere. Una volta estratto, l’automobilista è stato soccorso dal personale della Croce rossa di Saronno e trasportato in codice rosso all’ospedale di Saronno, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo.

(foto: il veicolo dopo l’incidente)

