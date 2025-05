Politica

SARONNO – “Gentile signora Bizzarro, sono dispiaciuto che il post degli amici dell’Azzi Fans abbia urtato la sua sensibilità ma quando si e’ personaggi pubblici bisogna essere disponibili alla satira”. Inizia così la replica di Rienzo Azzi alla saronnese che criticava i meme comparsi sulla pagina Facebook di Azzi.

“Quando gli “Amici di Fagio” prendono in giro me sono contento perché mi fanno pubblicità. Ovviamente se le dirette interessate mi chiedessero di far togliere quelle immagini io non avrei problemi. Mi sembra però che pur in modo satirico e a mio avviso simpatico e non offensivo, il post “riabiliti” le due candidate donne che Airoldi considera già fuori gioco. Mi permetto di fornirle questa lettura perché e’ quella che ha animato i miei ragazzi. Comunque la ringrazio dell’intervento che mi ha consentito di chiarire. Con simpatia. Rienzo Azzi”

