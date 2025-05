Basket

SARONNO – Iniziano i playoff per la Robur Basket Saronno nel campionato maschile di Divisione Regionale 2. La formazione guidata da coach Ale Leva affronterà nei quarti di finale Marcallo con Casone, settima classificata della regular season. I biancazzurri, che entrano nella post-season da secondi del tabellone, apriranno la serie con la gara d’andata in trasferta, domenica 11 maggio alle 18.30. Il ritorno è in programma al Palaronchi di via Colombo, nella città degli amaretti: appuntamento già cerchiato sul calendario dai tifosi.

Nei due precedenti stagionali, una vittoria a testa, sempre con il fattore campo rispettato: 71-67 per Marcallo all’andata, 79-70 per la Robur nella sfida di ritorno. Gare tirate, equilibrate e molto intense, proprio come ci si aspetta anche da questo doppio confronto che vale l’accesso alla semifinale.

(foto archivio)

10052025