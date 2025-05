Primo piano

SARONNO – “Le pari opportunità sono la vera risposta alla crisi demografica”: così Elena Bonetti, deputata e presidente nazionale di Azione, ha aperto questa mattina l’incontro “Pari opportunità e sfida demografica” organizzato dalla lista civica Insieme per Crescere nella sala conferenze di Villa Gianetti.

L’ex ministra, oggi presidente della Commissione d’inchiesta sugli effetti economici e sociali della transizione demografica, ha sottolineato come “una rete territoriale forte, capace di coinvolgere il mondo dell’associazionismo e delle istituzioni locali, sia l’unico modo per tutelare davvero la maternità senza costringere le donne a uscire dal mondo del lavoro”. Secondo Bonetti, “è necessario costruire un patto locale che riconosca l’unicità del femminile, integrando l’esperienza della maternità nei percorsi professionali. Questo è il terreno concreto dove si gioca la vera sfida demografica”.

Un messaggio raccolto da Ilaria Pagani, candidata sindaca ed ex assessore ai servizi sociali, che ha ricordato come a Saronno il tema sia già realtà: “Proprio in questi giorni ho saputo che, a causa del calo delle nascite, chiuderanno due sezioni della scuola dell’infanzia. È un dato che ci chiama all’azione e che conferma l’urgenza di intervenire sui servizi alla famiglia”. Pagani ha parlato di un modello comunale che metta al centro la diversità come valore, capace di generare coesione sociale e progresso. “Le donne devono poter esprimere pienamente sé stesse nella vita lavorativa e familiare – ha detto – e per farlo occorre rafforzare i nidi, i servizi extrascolastici e garantire supporto alle mamme sole. Gli uomini devono sentirsi parte attiva di questo cambiamento”.

Ad intervenire, in collegamento, Emma Fattorini, professoressa emerita e vicepresidente nazionale di Azione, che ha richiamato l’attenzione sul ruolo culturale delle istituzioni locali nel promuovere nuovi modelli sociali in grado di affrontare la transizione in corso.

