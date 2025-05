Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Domenica alle 16 allo stadio comunale di corso della Vittoria a Caronno Pertusella inizia la fase playoff del campionato di Eccellenza: i rossoblù ospitano infatti la Rhodense. “Abbiamo bisogno del vostro supporto: vi aspettiamo tutti a tifare rossoblù!” il messaggio che la dirigenza del Caronno lancia alla tifoseria.

I convocati

Ecco i convocati di mister Michele Ferri, allenatore della Caronnese:Portieri: Mattia Paloschi, Gabriele VerganiDifensori: Flavio Dilernia, Jacopo Lofoco, Gabriele Napoli, Paolo Cerreto, Alberto Sorrentino, Andrea Galletti, Nicolò Battistella

Centrocampisti: Francesco Paltrinieri, Manuel Savino, Luca Malvestio, Daniele Tondi, Matteo Cannizzaro, Urban Zibert, Davide De Angelis

Attaccanti: Abdou Doumbia, Federico Corno, Nicolò Colombo, Davide Romeo

La formula dei playoff

Si tratta della semifinale playoff fra la terza e la quarta classificata: la vincente affronterà la Solbiatese, arrivata seconda, nella finale playoff che apre le porte verso le finali interregionali. La Caronnese, meglio classificata in regular season, può permettersi anche di pareggiare. In caso di parità saranno disputato comunque i supplementari, se la parità dovesse perdurare non ci saranno comunque i rigori ma passerebbe il turno la Caronnese, che ha quindi due risultati a disposizione.

Il campionato è stato vinto dal Pavia, che dunque è già volato in serie D.

(foto: mister Michele Ferri)

