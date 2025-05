Calcio

SOLARO – Via ai playoff di Promozione, per l’Universal Solaro appuntamento questo pomeriggio alle 16 sul campo si via Monte Rosa a Besnate, dove affronteranno i locali della Besnatese. Meglio classifica al termine della regular season, i giocatori di casa possono permettersi anche un pareggio (al termine degli eventuali supplementari, non ci saranno i rigori) per superare il turno, l’Universal infatti è obbligata a vincere.

La 30′ ed ultima giornata della regular season di Promozione è stata giocata lo scorso 30 aprile: già da tempo matematicamente prima, la Baranzatese è stata l’unica formazione ad ottenere direttamente il passaggio di categoria. Il Morazzone, per “distacco” sulla quinta (l’Aurora Cmc) è volata alla finale playoff dove incontrerà, appunto, la vincente fra terza (Besnatese) e quarta (Universal Solaro) classificata.

