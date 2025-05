Calcio

BESNATE – Nella semifinale playoff di Promozione oggi pomeriggio l’Universal Solaro non è riuscita a controvertire i pronostici, sconfitta 2-0 in casa della Besnatese e dunque la stagione della formazione giallorossa finisce oggi. Mentre la Besnatese prosegue il proprio percorso affrontando, sempre in gara secca come previsto dalla formula dei playoff di Promozione, il Morazzone che in regulars season era arrivato secondo.

Le reti di Casamassima e Cinotti hanno consentito alla Besnatese di centrare dunque l’obiettivo di superare questo primo turno dei playoff. In Promozione solo la prima classificata al termine della regular season passa direttamente in Eccellenza, ed è stata la Baranzatese. Sabato 17 maggio alle 16 la finale playoff Morazzone-Besnatese.

