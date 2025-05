Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Sarà possibile seguire anche in diretta la cerimonia funebre per l’ultimo saluto a Emilio Giudici, scomparso giovedì 8 maggio all’età di 82 anni. Giudici, figura di spicco nella politica locale, fu sindaco di Ceriano Laghetto e presidente del Consorzio aree alto milanese (Caam) con sede a Cesano Maderno, impegnato nella bonifica dell’ex area Acna.

I funerali si terranno sabato 10 maggio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Michele. Considerata la prevista ampia partecipazione, il Partito democratico delle Alte Groane e l’associazione Orizzonte Comune, realtà a cui Emilio Giudici era iscritto, hanno promosso e offerto un servizio di trasmissione in diretta della messa. La cerimonia sarà proiettata in tempo reale nel centro civico adiacente alla chiesa, grazie alla regia tecnica curata dal team di Paolo Zerbi, per permettere anche a chi non riuscirà ad accedere all’interno della parrocchiale di partecipare al momento di commiato.

Al termine della funzione religiosa, è previsto un momento di ricordo con gli interventi del consigliere regionale Gigi Ponti, degli ex sindaci di Ceriano Laghetto Antonio Silva e Antonella Ferrario, e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale attualmente in carica.

