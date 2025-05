Politica

SARONNO – “Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una inquietante rappresentazione del “futuro” di Saronno: due uomini, oltre i sessant’anni, protagonisti della scena politica dagli anni ’90, che si pongono come gli unici contendenti possibili alle prossime elezioni”

Inizia così la nota firmata dalla coalizione civica che sostiene Novella Ciceroni con le civiche Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno Sicuro.

“Sullo sfondo, le candidate donne ridotte a comparse, se non a fantasmi: ignorate da Airoldi in un post sui social come se non esistessero, trasformate in “Bond girls” da Azzi – tralasciando volutamente in questa sede il tema delle necessarie autorizzazioni per farlo – in un’immagine imbarazzante condivisa su Facebook. Entrambi legati ad un’idea nostalgica e maschilista di potere, che scambia la città per un palco di teatro dove le parti sono già assegnate. Puntando forse ad uno strategico apparentamento in vista del ballottaggio, per cercare di arginare il cambiamento che Saronno si merita”.

“Noi di Obiettivo Saronno siamo qui proprio per rompere questo schema arcaico e autoreferenziale. La nostra candidata sindaco, Novella Ciceroni, è il volto libero, giovane e coraggioso di una Saronno che guarda avanti. Per noi politica significa ascolto, visione, concretezza. Significa rifiutare i teatrini e le becere semplificazioni da social network. Significa restituire alla città una speranza autentica di rinascita, costruita attraverso idee e competenze.

Il futuro non è un fotogramma sbiadito. Il futuro è partecipazione, rispetto e determinazione. Per chi ha nostalgia del passato, c’è sempre il tasto rewind.

Per chi invece vuole davvero voltare pagina, c’è Novella Ciceroni insieme alla sua squadra”.

