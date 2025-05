Cronaca

TRADATE – Nel corso della settimana la polizia di Stato di Varese, coadiuvata dal Reparto prevenzione crimine “Lombardia” di Milano, dai carabinieri della Tenenza di Tradate e dalla polizia locale dei Comuni di Tradate, Venegono Superiore e Venegono Inferiore, nel corso di un servizio specifico di ordine e sicurezza pubblica finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti in tutta l’area boschiva limitrofa al “Parco Pineta”, ha tratto in arresto un quarantatreenne italiano, pregiudicato, destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria per l’espiazione della pena di reclusione di anni 1 per il reato di evasione.

L’attività, coordinata dagli agenti della locale Squadra mobile, si è svolta attraverso il pattugliamento e lo stretto controllo delle zone boschive e delle arterie viarie interne ed esterne al Parco Pineta. Nel corso dell’operazione sono stati controllati 59 veicoli e sono stati identificate 83 persone, tra le quali l’uomo arrestato, che è stato altresì segnalato all’autorità amministrativa in quanto trovato in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale.

Durante l’accurata perlustrazione della zona gli agenti hanno inoltre individuato e successivamente smantellato una postazione adibita alla preparazione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti (foto).

10052025