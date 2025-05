Saronnese

GERENZANO – Domenica 11, alle ore 16, Palazzo Fagnani ospiterà un interessante incontro pubblico dedicato a temi di grande attualità come l’intelligenza artificiale, la cyber security e le truffe online. L’evento, promosso dalla cooperativa “Scelag” in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune, vedrà la partecipazione di Marco Schiaffino, esperto di sicurezza informatica e direttore della testata “ZeroUno”.

Autore del libro “Welcome to the cyber jungle”, Schiaffino sarà intervistato dal giornalista Andrea Giannini. A seguire, Antonella Checchi presenterà un programma di incontri formativi sui cambiamenti tecnologici legati all’intelligenza artificiale.

Un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza su temi cruciali per la sicurezza digitale e l’evoluzione tecnologica. Al termine, spazio alla convivialità con tè e dolci offerti a tutti i partecipanti.

