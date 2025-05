Saronnese

GERENZANO – Un pomeriggio di musica immerso nella natura ha incantato il numeroso pubblico presente giovedì 1° maggio scorso al “parco degli Aironi” di Gerenzano, dove si è tenuto il concerto del corpo musicale “Santa Cecilia”.

In una cornice suggestiva, tra il verde e il mite clima primaverile, la banda ha saputo emozionare e coinvolgere con un repertorio perfettamente calibrato per l’occasione. Il programma musicale, infatti, ha spaziato tra generi e atmosfere differenti: da brani ritmati e articolati come Children of Sanchez e Caravan a pezzi più lenti e intensi come Heal the World. Anche gli allievi della scuola di musica sono saliti sul palco, proponendo un brano che ha entusiasmato il pubblico.

Al termine dell’esibizione, la banda ha calorosamente ringraziato la sindaca Stefania Castagnoli e l’amministrazione comunale per il sostegno e le associazioni “Ardea onlus” e “Il Granello” per la preziosa collaborazione, fondamentale per la riuscita dell’evento.

Il Corpo Musicale “Santa Cecilia” dà appuntamento al prossimo concerto d’estate, che si terrà il 22 giugno, questa volta insieme alle majorettes: un momento musicale da segnare in agenda per chi apprezza le iniziative culturali del territorio.

“Il concerto è uno degli eventi in programma per l’anno 2025, in occasione dell’anniversario del Corpo Musicale – sottolinea il presidente Paolo Andrea Vanzulli – e per noi rappresenta la vicinanza al nostro paese e alla nostra comunità “.

