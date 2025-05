Cronaca

GERENZANO – Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 9 maggio, alla periferia di Gerenzano. Due auto si sono scontrate attorno alle 14 in via Lepetit. Nell’impatto è rimasto ferito un ragazzo di 23 anni. Sul posto sono intervenuti con le loro pattuglie i carabinieri della Vompagnia di Saronno per i rilievi del sinistro, e una ambulanza della Sos Uboldo, attivata in codice giallo. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, non è apparso in pericolo anche se ha riportato alcune lesioni e contusioni.

Non si conoscono al momento le cause esatte dello scontro. L’intervento ha causato temporanei rallentamenti alla circolazione nella zona, comunque molto decentrata, in una zona dove il traffico solitamente non è intenso.

(foto archivio: la zona dove è avvenuto il sinistro, con i carabinieri sul posto in un precedente intervento)

10052025