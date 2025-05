Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 9 maggio, spiccano i danneggiamenti notturni a decine di auto posteggiate e un misterioso intervento della polizia cantonale svizzera a Saronno. L’attenzione si è concentrata anche su un ciclista investito in via Lazzaroni, mentre sul fronte ambientale è stata diffusa una lettera aperta ai candidati sindaci.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, una ventina di auto sono state prese di mira da ignoti che hanno infranto i vetri e causato numerosi danni, colpendo soprattutto le vie attorno alla stazione.

Sta facendo molto discutere sui social l’intervento della polizia cantonale Svizzera a Saronno, documentato in video e foto che mostrano pattuglie svizzere in azione nella città lombarda, generando curiosità e interrogativi.

Un ciclista è stato investito nella notte in via Lazzaroni a Saronno; sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure, ma al momento non si conoscono le condizioni precise della persona coinvolta.

Più di 150 cittadini, associazioni e realtà locali hanno firmato una lettera aperta rivolta ai candidati sindaci di Saronno, chiedendo impegni concreti per la sostenibilità e la tutela ambientale.

Un nuovo evento domenica prossima all’ex Isotta Fraschini con arte, approfondimento e dj set.

