Cronaca

SARONNO – È stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna l’uomo di 50 anni rimasto coinvolto questa mattina, giovedì 9 maggio, in un incidente stradale avvenuto a Saronno, in via Varese, alle 10. Lo scontro ha interessato una moto e un’automobile. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, l’auto-infermieristica e gli agenti della polizia locale di Saronno, insieme ai vigili del fuoco del comando di Varese. L’uomo è stato stabilizzato e trasferito all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco. Nonostante la dinamica preoccupante, le condizioni del motociclista non sarebbero critiche.

Qualche ora dopo, intorno alle 16, un altro intervento per incidente motociclistico ha richiesto l’intervento dei soccorritori a Cogliate, in via Marconi, dove un ragazzo di 19 anni è caduto dalla moto. Anche in questo caso il giovane è stato assistito e trasportato in ospedale per accertamenti, non ion condizioni critiche.

In entrambi gli episodi sono in corso le verifiche delle autorità per ricostruire l’esatta dinamica degli incidenti.

(foto archivio)

10052025