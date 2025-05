Misinto

MISINTO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Insieme per Misinto circa il rendiconto approvato in consiglio comunale.

La maggioranza ha approvato il rendiconto senza dare chiarimenti. Nella seduta del Consiglio Comunale del 30 Aprile scorso si è discusso il Rendiconto di Gestione 2024 che è stato approvato dalla sola maggioranza.

Il Sindaco e l’amministrazione comunale hanno sostenuto che il rendiconto è solo un documento contabile e burocratico. Al contrario invece dovrebbe essere l’atto con cui un ‘Amministrazione rende conto del proprio operato, delle cose fatte, degli obiettivi raggiunti, di come cioè sono stati impiegati i soldi dei cittadini.

Abbiamo rivolto una serie di osservazioni e domande sull’operato dell’amministrazione nel corso del 2024, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta.

Abbiamo chiesto chiarimenti in merito alla cancellazione di residui attivi (somme che il Comune dovrebbe incassare) per €.508.560,86 ed in particolare quelli relativi alla tassa rifiuti, che ammontano ad oltre 270 mila euro e per i quali non è stata fatta nessuna operazione incisiva di recupero. Non ci è stata data alcuna risposta: faremo specifiche richieste agli organi preposti.

Nel ribadire la scelta assurda di rinunciare al contributo di 810 mila euro per realizzare un nuovo asilo nido per i nostri cittadini, abbiamo colto l’occasione per chiedere quali siano i vantaggi per la nostra comunità, rispetto alla struttura che sta realizzando il Comune di Lazzate sull’area di via Misentasca, di proprietà del nostro comune per il 30%, con l’autorizzazione rilasciata dal nostro Sindaco in data 29/05/2024. Anche in questo caso non ci è stata data alcuna risposta.

Come ogni anno ci siamo permessi di evidenziare le perdite economiche prodotte dagli impianti fotovoltaici istallati sugli edifici comunali: dal GSE abbiamo incassato poco più di 16 mila euro a fronte di una spesa, tra quota interessi e capitale, di oltre 45 mila euro.

Infine abbiamo chiesto notizie in merito ai principali cantieri e opere da completare ed il Sindaco ha fornito le seguenti scadenze:

31 agosto termine dei lavori presso il palazzo comunale (nell’ultimo consiglio era fine maggio)

31 maggio termine lavori presso il distretto sanitario di via Padovan (quasi due anni dopo la grandinata).

Inoltre, sempre a quasi due anni dalla grandinata, dal mese di maggio sarà possibile utilizzare nuovamente la palestra della scuola primaria ed inizieranno, finalmente, i lavori per la sistemazione della copertura del cimitero rovinata dalla grandinata del luglio 2023.

Ma ciò che ha contraddistinto l’operato dell’attuale amministrazione comunale, e di cui crediamo che Sindaco e Giunta non possano andare fieri, è stato quello di aver fatto trasferire quattro classi della scuola primaria di Misinto nella scuola secondaria di Lazzate.

Dal mese di luglio del 2023 e per tutto il 2024 l’amministrazione Comunale non è stata in grado di completare i lavori riguardanti la copertura del plesso scolastico.

Dunque per le ragioni appena indicate, il nostro giudizio sull’operato svolto dell’amministrazione comunale nel corso del 2024 è negativo ed il nostro voto è stato ovviamente contrario.