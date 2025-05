Cronaca

COGLIATE – Prosegue la serie nera dei furti nela zona, uno degli ultimi episodi è dell’altra sera a Cogliate, in via Donizetti dopo un tentato furto in abitaizione due persone sono scappate a bordo di una automobile di colore grigio, i cittadini che li hanno visto hanno tempestivamente informato le forze dell’ordine per tutte le indagini del caso, che hanno avviato indagini.

Si tratta di un ennesimo episodio avvenuto nella zona, nell’ultimo periodo. Proprio negli ultimi giorni a lasciarsi alle spalle molti danni anche una serie di furti, con finestrini rotti, negli abitacolo delle auto posteggiate sul ciglio della strada.

10052025