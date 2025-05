Sport

SARONNO – Partenza con il botto per la stagione della velocità in casa OSA, con risultati di grandissimo rilievo all’XI Athletic Meeting di Cernusco sul Naviglio, tenutosi domenica scorsa, 4 maggio.

Molti i velocisti saronnesi che hanno perso parte alla gara a invito dei 100 metri, con una finale che ha visto vincere Filippo Cappelletti, con il notevole tempo di 10.46. Grandi prestazioni anche per Emanuele Trento, terzo in finale con 10.52, e Felipe Bullani, 7° con 10.76. A questi si aggiungono anche il 10.95 di Mattia Antonietti e l’11.02 di Riccardo Sala, arrivando quindi a ben cinque atleti della categoria Promesse in grado di competere ad alto livello, aprendo a ottime prospettive non solo individuali ma anche per la 4×100, specialità che oramai da anni vede la OSA competere per il titolo e il record italiano.

Benissimo anche Giorgia Marcomin, che ha staccato il miglior tempo di giornata nei 100 h con 13.67, mentre Elisa Piuri si è difesa molto bene nella disciplina non convenzionale dei 1000 metri con 3.05:94, abbassando di oltre 15 persone il proprio primato personale.

[in foto da destra: Trento, Cappeletti, Sala, Antonietti, in basso Marcomin]

