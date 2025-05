Groane

MISINTO – Domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, il Comune di Misinto organizza la quarta edizione del “Security Day”, una giornata interamente dedicata alla sicurezza, rivolta a grandi e piccoli. Dalle 10 alle 17.30, Piazza Statuto e le zone limitrofe ospiteranno forze dell’ordine, enti di soccorso e associazioni, con stand, dimostrazioni e attività interattive.

Tra i partecipanti: Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa, Polizia Locale e altri enti. In programma anche un laboratorio per bambini a tema pompieri (ore 10-12) e l’inaugurazione del monumento “Falcone Borsellino” alle ore 11 in via Mazzini.

Non mancherà il percorso didattico con kart a pedali a cura dell’associazione “2NOVE9”, per imparare i segnali stradali divertendosi. Presente anche il gazebo dell’Oratorio, dedicato alla mamma, con proposte e attività per tutta la famiglia.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti