Politica

SARONNO – “Pensando di essere simpatico Rienzo Azzi – o chi gli fa la campagna elettorale – dimostra con il suo ultimo post sui social cosa pensa del ruolo delle donne in politica. Vallette o meglio “Bond Girl”.

Inizia così la nota di Ilaria Pagani candidata sindaco sostenuta da Pd, Tu@Saronno e Insieme per crescere in merito ai meme pubblicati sulla pagina del candidato sindaco del centrodestra.

Siamo veramente a un livello di campagna elettorale molto basso che evidenzia un pensiero retrivo e anche offensivo. Perché sono certa che né lui – che avrà approvato – né chi ha ideato quella “genialata” ha pensato che con questo post si smascherava il vero pensiero di Azzi sulle donne. Altro che pari opportunità. Di cui parlerò domani con Elena Bonetti. Una volta, il venerdì pomeriggio, si postavano sui social le immagini degli animali domestici per acchiappare like. Ora meme che non fanno proprio ridere. Resta una brutta pagina di questa campagna elettorale” ha concluso Pagani.

