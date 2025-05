Cronaca

SARONNO – Giornata di interventi, ieri, per i soccorritori a Saronno, dove tra la notte e il pomeriggio si sono verificati tre diversi incidenti stradali.

Il primo è avvenuto all’1.20 in via Galvani, dove una ragazza di 20 anni è rimasta contusa dopo che l’auto sulla quale si trovava è finita fuori strada. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno in codice giallo. Dopo le prime cure, la giovane è stata trasportata all’ospedale di Saronno, in condizioni comunque non gravi.

Alle 12.45 nuovo intervento dei mezzi di soccorso in via don Silvio Marzorati per la caduta di un ragazzo di 19 anni dalla bicicletta. Soccorso da un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Infine, alle 14.45, un uomo di 58 anni è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta in via Pacinotti. In questo caso è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Il ferito è stato trasportato in codice verde all’ospedale cittadino, dove è giunto alle 15.25.

In due dei tre casi sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni.

