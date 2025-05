Città

SARONNO – Martedì 13 maggio, a partire dalle 9,30, piazza Libertà si trasformerà in un polo sanitario all’aperto grazie all’arrivo della clinica mobile “Salute in Comune”, un’iniziativa dedicata alla prevenzione delle patologie cardiocircolatorie. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Saronno e realizzato in collaborazione con il Centro Polispecialistico Beccaria, partner medico-sanitario dell’iniziativa.

La giornata offrirà esami diagnostici e visite specialistiche gratuite rivolte a tutta la famiglia, grazie alla disponibilità di medici esperti e all’utilizzo di attrezzature sanitarie di ultima generazione. L’obiettivo è intercettare precocemente fattori di rischio cardiovascolare attraverso controlli clinici come elettrocardiogramma, ecodoppler ai tronchi sovraortici superiori (carotidi) e prelievo gratuito venoso tramite cui si effettuerà la verifica ematica per valutare il rischio cardiaco.

Il progetto “Salute in Comune” nasce dalla collaborazione tra imprese e commercianti locali che hanno deciso di sostenere l’iniziativa per offrire un servizio utile alla cittadinanza. Con oltre 230.000 decessi annui in Italia legati a patologie cardiocircolatorie, la prevenzione si conferma una priorità assoluta di salute pubblica.

Una delle novità di questo progetto è che le attività economiche sensibili di Saronno che partecipano non sono come sponsor, ma entrano a far parte loro stesse dell’associazione no profit che sta proseguendo l’azione di sensibilizzazione delle famiglie alla prevenzione, con altre iniziative e una campagna mediatica che prevede l’invio di quasi mezzo milione di email a famglie e ad attività economiche del territorio.

In questo modo il neocostituito “Comitato Progetti sociali Ets”, entità no profit a cui sono associati imprenditori, professionisti e commercianti, dà vita ad una iniziativa che nasce dalla gente per la gente, col plauso delle amministrazioni comunali e di vari rappresentanti del governo.

L’iniziativa, che si inserisce in un più ampio calendario di eventi sanitari itineranti, rappresenta un’opportunità concreta per le famiglie di Saronno di prendersi cura della propria salute senza alcun costo. L’invito è rivolto a tutti i cittadini, in particolare a coloro che non si sottopongono regolarmente a controlli cardiovascolari.

