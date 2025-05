Softball

SARONNO – Sabato di grande softball in Lombardia per la settima giornata del campionato di Serie A1. L’Inox Team Saronno riceve alle 17 Italposa Forlì per un doppio confronto ad alta intensità: gara 2 si giocherà 40 minuti dopo la fine della prima sfida. Le saronnesi, impegnate nella rincorsa alla vetta, affronteranno una delle squadre storicamente più solide della categoria, in uno scontro diretto che potrà dire molto sulle ambizioni stagionali di entrambe le formazioni.

Alle 16 la Rheavendors Caronno scenderà invece in campo, a Bariola, contro la capolista Mkf Bollate. Anche in questo caso, gara 2 inizierà a 40 minuti dalla conclusione della prima partita. Un derby sempre molto atteso, che mette di fronte due realtà consolidate del softball lombardo. Caronno cercherà di sfruttare il fattore campo per imporsi su un avversario di spessore.

Due sfide, a Saronno e Caronno, che contano per i primi quattro posti della graduatoria (per i quali è in corsa anche Pianoro), che sono gli unici che consentono l’accesso ai playoff.

Completano il programma di sabato le sfide Old Parma-Blue Girls Bologna e Collecchio-Thunders Castellana. Domenica 11 maggio chiuderà il turno la serie tra Rovigo e Macerata, con inizio alle 11.

(foto archivio: Barbora Saviola dell’Inox Team Saronno)

10052025