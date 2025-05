Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Martedì 13 maggio, alle 17, sarà inaugurata nell’agorà del Municipio di Caronno Pertusella la mostra di fumetti “Uno, dieci, cento agende rosse: quale democrazia?”, nell’ambito del progetto “Sentinelle della Legalità” promosso dall’Istituto De Gasperi. L’iniziativa coinvolge attivamente gli studenti in un percorso di educazione civica, memoria e contrasto alle mafie.

Alla cerimonia interverranno Silvia Gissi, presidente dell’associazione “Peppino Impastato”, Adriana Castelli e Paolo Bocedi, fondatore di Sos Italia Libera. La mostra sarà visitabile fino al 23 maggio durante gli orari di apertura degli uffici comunali.

L’inaugurazione sarà anticipata da un incontro di presentazione del progetto domenica 10 maggio, alle 10:30, al Cinemateatro di via Adua. Parteciperanno la dirigente scolastica Giuseppina Pelella, Flavio Barattieri, Francesca e Giovanni Gabriele, oltre a esperti e operatori della Comunità Dianova. Il titolo dell’incontro è emblematico: “Sentinelle di legalità: al posto giusto!”, per ribadire il valore dell’impegno civile nelle nuove generazioni.

