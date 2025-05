Città

SARONNO – Il 13 maggio Saronno ospiterà una delle tappe più significative del tour nazionale “Eroi del Clima – Nicaragua”, promosso dalla Fondazione Altromercato in collaborazione con le organizzazioni del consorzio Altromercato. L’evento, organizzato dall’Associazione Il Sandalo Equosolidale, darà spazio a un dialogo diretto con Antonio Talavera, produttore di caffè e socio fondatore della cooperativa Soppexcca, e con Jubelky Chavarría Siles, giovane formatrice ambientale.

Attraverso il racconto dei due ospiti, il pubblico potrà scoprire come 405 famiglie contadine nicaraguensi stiano trasformando le loro piantagioni in “laboratori climatici”, capaci di contrastare il cambiamento climatico e generare reddito. Il progetto, partito nel 2024, combina riforestazione, agricoltura sostenibile e innovazione digitale, grazie alla piattaforma satellitare Acorn sviluppata da Microsoft.

La serata sarà anche occasione per riflettere sul valore dei crediti di carbonio come leva per lo sviluppo locale, connettendo le colline di Jinotega alle botteghe italiane del commercio equo e solidale.

