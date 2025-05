Cronaca

MOZZATE – È stato arrestato l’altro giorno a Mozzate un uomo di 56 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano lo scorso 6 maggio. A procedere sono stati gli agenti della Squadra Mobile della polizia di Stato di Como. Il provvedimento riguarda un episodio avvenuto il 13 gennaio 2013 a Magnago, nel milanese, quando l’uomo – italiano, residente proprio a Mozzate – si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest durante un controllo stradale. Il codice della strada equipara il rifiuto a una guida in stato di ebbrezza, con relative conseguenze penali.

Dopo il lungo iter giudiziario e la sentenza definitiva, il tribunale ha disposto l’esecuzione della pena. Il 56enne è stato rintracciato e condotto alla casa circondariale di Como, dove dovrà scontare la condanna.

11052025