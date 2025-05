Calcio

Nei playoff, grande prova dell’Union Gorla, che a sorpresa espugna il campo della Folgore Legnano vincendo 3-1: Marzola illude i padroni di casa, ma Di Simone e una doppietta di Pagani ribaltano tutto. Nell’altra sfida, Tradate Abbiate e Valceresio chiudono sull’1-1: Moretta apre per i padroni di casa, pareggia Di Iorio. In virtù del miglior piazzamento in classifica, accede alla finale playoff il Tradate Abbiate, che affronterà l’Union Gorla.

Nei playout, equilibrio totale tra Arsaghese e France Sport, con uno 0-0 che lascia tutto aperto in vista del ritorno.

Settimana prossima si decideranno le sorti delle squadre ancora in corsa tra promozione e salvezza.

Prima Categoria – Girone A – Playoff e Playout

Playoff: Folgore Legnano-Union Gorla 1-3 Reti: Marzola (F), Di Simone (U), Pagani (U), Pagani (U) Tradate Abbiate-Valceresio 1-1 Reti: Moretta (T), Di Iorio (V)

Playout: Arsaghese-France Sport 0-0