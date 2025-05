CARONNO PERTUSELLA – Oggi dalle 16 allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella la semifinale playoff di Eccellenza fra i locali della Caronnese e la Rhodense. Su ilSaronno la diretta play by play del match.

Arbitro dell’incontro è Dario Semeraro di Monza, assistenti Elia Sanneris di Mantova e Miki Ravello di Bergamo. Incontro fra due delle protagoniste della stagione e che si erano incontrate proprio lo scorso fine settimana a Caronno nell’ultima giornata di regular season, gara ininfluente, vinta 1-0 della Caronnese.

Si tratta della semifinale playoff fra la terza e la quarta classificata: la vincente affronterà la Solbiatese, arrivata seconda, nella finale playoff che apre le porte verso le finali interregionali. La Caronnese, meglio classificata in regular season, può permettersi anche di pareggiare. In caso di parità saranno disputato comunque i supplementari, se la parità dovesse perdurare non ci saranno comunque i rigori ma passerebbe il turno la Caronnese, che ha quindi due risultati a disposizione.