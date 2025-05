Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese vola al secondo turno della fase play-off del girone A di Eccellenza Lombardia con un pareggio rimediato nella combattuta partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 11 maggio contro la Rhodense allo stadio comunale di Caronno Pertusella.

La cronaca – Nel primo tempo parte meglio la squadra di casa ma a sbloccare il risultato ci pensano gli ospiti della Rhodense che si portano avanti con Renner che insacca in tap-in sulla bellissima diagonale di Orlandi. A cinque minuti dal duplice fischio, la Rhodense spaventa ancora, questa volta con Scapuzzi che, però, viene fermato al momento del tiro da un salvataggio miracoloso dell’estremo difensore Paloschi. Nella ripresa, i padroni di casa scendono in campo con un approccio più propositivo rispetto al primo tempo e, dopo una rete annullata al 13′ per un contatto giudicato falloso dal direttore di gara, il capitano Federico Corno con grinta e cuore riacciuffa la partita mettendo a segno un goal rocambolesco su un pallone che pochi secondi prima si era scagliato sul palo dopo una deviazione di un difensore ospite. Dopo un paio di occasioni offensive pericolose per parte, il direttore fischia tre volte facendo, così, concludere il match con il risultato di 1-1.

La Caronnese, dunque, riesce a conquistare il passaggio del primo turno play-off grazie alla pesantissima ed importantissima rete del capitano Federico Corno con il secondo turno della fase play-off del girone A di Eccellenza Lombardia che si disputerà contro la Solbiatese la prossima domenica pomeriggio allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno.

L’intervista finale a mister Michele Ferri della Caronnese.

Parola anche il tecnico ospite, Roberto Gatti.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Caronnese-Rhodense 1-1

CARONNESE (4-3-3): Paloschi; Lofoco (28’ pt Napoli), Galletti, Sorrentino, Dilernia; Savino (21’ st Cerreto), Zibert, Malvestio (21’ st Doumbia); Corno, Cannizzaro (10’ st Romeo), Colombo (44’ st Paltrinieri). A disposizione Vergani, Battistella, Tondi, De Angelis. All. Ferri.

RHODENSE (4-3-3): Catizone; Diouck, Missaglia, Nejmi, Bettoni; Pedergnana (32’ st Calabrò), Augliera, Renner (32’ st Zaina), Scapuzzi (27’ st Milani), Orlandi, Urso. A disposizione Mantovani, Torri, Bentivegna, Mercurio, Fedeli, Bonacina. All. Gatti.

