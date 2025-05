Calcio

ROVELLASCA / TRADATE – Tutta Rovellasca tifa per la formazione locale che oggi, si tratta dei playoff del girone B di Prima categoria, ospita i comaschi dell’Ardisci, con arbitro Matteo Mapelli di Monza. A sostenere il Rovellasca anche il sindaco Sergio Zauli che sui social ha pubblicato il personale invito ad essere presenti all’incontro (foto). “Avanti verso la Promozione” il motto del primo cittadino. Si gioca allo stadio di via Monza 1.

Per i playoff del girone A è invece prevista la sfida Tradate Abbiate-Valceresio Audax con arbitro Simone Giacomo Meazza di Abbiategrasso; si gioca allo stadio Uslenghi di via Caravaggio a Tradate.

Gli incontri iniziano alle 16.

