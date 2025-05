Calcio

TRADATE – Finisce 1-1 la semifinale playoff del girone A di Prima Categoria tra Tradate Abbiate e Valceresio. Un pareggio che, in virtù del miglior piazzamento in campionato, consente ai padroni di casa di accedere alla finale. Il Tradate imposta una gara offensiva sin dall’inizio, pur potendo contare sul vantaggio del pari. Dopo un primo tempo equilibrato, con alcune occasioni da entrambe le parti, è Moretta a sbloccare il punteggio nella ripresa con un colpo di testa su assist di De Roma.

La Valceresio reagisce e trova il pareggio su rigore trasformato da Magoga dopo un fallo in area su De Rosa. I neroverdi spingono nel finale e si vedono annullare un gol all’87’ per fuorigioco. L’ultima occasione è una punizione di Magoga deviata sulla traversa da Teseo. Il Tradate vola così in finale, dove si giocherà la promozione in Prima Categoria.

Tradate Abbiate-Valceresio Audax 1-1

TRADATE ABBIATE (4-2-3-1): Teseo, Tutone, Broggini, Ronzoni (27’ st Suanno), Essan, De Roma, Moretta, Guarino (10’ pt Truzzi), Knouzi (20’ st Malatesta, 49 st Stevenazzi), Marchiella (35’ st Torricelli), Ponti. A disposizione: Bressan, Martino, Castiglioni, Shokry. All: Caon

VALCERESIO AUDAX (4-3-3): Essis, Premoli L. (38’ st Insirello), Caravà, Vita, Di Carluccio, Ndzie (10’ st Cinieri), Premoli T. (19’ st Magoga), Bosio (29’ Voza), Vezzoli, Di Iorio (21’ De Rosa), Ippolito. A disposizione: Sozzi, Dell’Orto, Sandrinelli, Incendi. All: Efrem (Randon)

Arbitro: Meazza di Abbiategrasso.

Marcatori: st Moretta (T), 22’ st Magoga (V) (rig.).