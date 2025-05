Calcio

MISINTO – Missione compiuta per il Cgds Misinto calcio domenica pomeriggio in casa contro la Libertas San Bartolomeo, nella semifinale playoff di Terza categoria. L’epilogo è stato di 3-1 per i misintesi, per i quali sono andati a segno Cederle, e Barlusconi, autore di una doppietta. Risultato che proietta Misinto nella finalissima, Ma al centro sportivo di via Birago è stata anche ed innanzitutto una festa, coi baby calciatori del settore giovanile ad accompagnare le squadre in campo

Nell’altra semifinale Vasca 1986-Carugo Academy 1-2. Cosa succederà adesso? La finalissima è prevista domenica prossima alle 16.

(foto: festa in spogliatoio per il Misinto, e le squadre schierate in campo)

